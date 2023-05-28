Idosa de 80 anos é atropelada perto da Feira de Aribiri, em Vila Velha

Uma idosa de 80 anos foi atropelada por um veículo na manhã deste domingo (28), em Aribiri, Vila Velha. O local estava cheio, já que uma feira acontecia bem perto de onde o acidente ocorreu. De acordo com testemunhas, a vítima chegou a ser arremessada para cima.
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o atropelamento aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg. Em imagens que circularam pelas redes sociais, é possível ver uma grande quantidade de pessoas em volta da idosa após o acidente.
Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi até o local e a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A Polícia Militar e a Guarda Municipal não informaram o estado de saúde da idosa.