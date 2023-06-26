Homens morrem após carro cair dentro de rio em Conceição do Castelo. Crédito: Montagem A Gazeta - Foto Leitor

Dois homens, de 48 e 60 anos, morreram após o veículo em que estavam cair de uma ponte dentro de um rio localidade de Viçosa, zona rural de Conceição do Castelo , na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite deste domingo (25). Uma mulher que estava dentro do carro conseguiu se salvar e chegou a tentar retirar as vítimas de dentro do automóvel, mas não conseguiu. Ela ficou em estado de choque.

O acidente ocorreu na ES 165. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, encontrou o carro, modelo Fiat Strada, caído no leito do Rio Castelo, com as rodas voltadas para cima, estando a cabine submersa. Ao lado da estrada estava uma mulher em estado de choque, afirmando apenas que era passageira do veículo e que o companheiro dela ainda estava no interior do automóvel.

Os policiais desceram a encosta até o rio, onde já estavam vários populares realizando o resgate das vítimas. Nas margens do rio estava um homem que tinha acabado de ser retirado do veículo, porém sem vida. Populares avistaram um segundo homem ainda no interior do carro, então cerca de dez homens conseguiram destombar o automóvel e retirar a outra vítima. O Samu constatou o óbito deste segundo homem.

Para a Polícia Militar, uma testemunha afirmou que a primeira vítima resgatada era o motorista do veículo. O registro do carro possuía cabine estendida, entretanto, ainda assim mantém a capacidade de apenas dois passageiros, se encontrando com excesso de ocupantes no momento do acidente. Populares contaram que os três envolvidos estavam em um bar na localidade de Monforte Quente e teriam deixado o local com o intuito de seguir para Conceição do Castelo.

A passageira informou para os policiais militares que o carro caiu capotado no leito do rio e conseguiu sair pela janela assim que notou a água inundando toda a cabine. Disse ainda que tentou retirar os outros passageiros, porém sem sucesso. Ela e o condutor eram companheiros e moravam juntos há cerca de um ano. A CNH do motorista estava vencida desde agosto de 2021.