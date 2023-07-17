Homem morre após ser atropelado por carro na BR 262 em Cariacica

Um homem morreu após ser atropelado na manhã desta segunda-feira (17) no bairro Alto Lage, em Cariacica. A Polícia Militar informou que a vítima – que não teve idade e nome divulgados – teve o óbito confirmado no local do fato. "A ocorrência segue em andamento e, no momento, não temos mais detalhes, disse a corporação, em nota.
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, informou, por nota, que o acidente aconteceu por volta na Avenida Mário Gurgel, trecho da BR 262 no município, sentido Vitória. Uma equipe de agentes da Guarda Municipal foi ao local para prestar apoio ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
Segundo a administração municipal, testemunhas contaram aos agentes da Guarda que o condutor do veículo estava transitando pela avenida quando o homem atravessou na frente do carro, fora da faixa de pedestres. A PM informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o ocorrido, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.