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Em rodovia

Homem morre ao trocar roda de caminhonete no Sul do ES

Segundo a Polícia Militar, vítima sofreu mal súbito e morreu às margens da rodovia ES 490
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

30 out 2023 às 18:55

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 18:55

Um homem morreu após sofrer um mal súbito na rodovia ES 490, na zona rural de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (30). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima — que não teve a idade e nome informados — parou para trocar a roda da caminhonete em que estava, quando passou mal e morreu às margens da rodovia.
O condutor fazia o trajeto entre o município de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, quando na localidade da Usina Paineiras observou um problema na roda. Neste momento, o condutor parou o veículo e iniciou a troca. Ao pegar o macaco hidráulico — ferramenta utilizada para auxiliar na troca do pneu — o homem se sentou na via e teve um mal súbito.
O resgate chegou a ser acionado, mas a vítima estava morta. O corpo foi recolhido pela funerária para os procedimentos necessários. A Polícia Civil foi procurada, mas não retornou até a publicação do texto.

Correção

30/10/2023 - 8:13
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que, na verdade, o fato não ocorreu em Marataízes, como estava na versão anterior, mas em Itapemirim. O texto foi corrigido.

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