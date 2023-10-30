Homem morre ao trocar roda de caminhonete no Sul do ES

Um homem morreu após sofrer um mal súbito na rodovia ES 490, na zona rural de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (30). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima — que não teve a idade e nome informados — parou para trocar a roda da caminhonete em que estava, quando passou mal e morreu às margens da rodovia.

O condutor fazia o trajeto entre o município de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, quando na localidade da Usina Paineiras observou um problema na roda. Neste momento, o condutor parou o veículo e iniciou a troca. Ao pegar o macaco hidráulico — ferramenta utilizada para auxiliar na troca do pneu — o homem se sentou na via e teve um mal súbito.

O resgate chegou a ser acionado, mas a vítima estava morta. O corpo foi recolhido pela funerária para os procedimentos necessários. A Polícia Civil foi procurada, mas não retornou até a publicação do texto.