Grávida fica ferida após carro cair de viaduto em Cachoeiro de Itapemirim

Conforme as primeiras informações da Guarda Civil Municipal, o acidente aconteceu por volta das 8h. Com a queda, o carro ficou capotado na BR 482. O motorista, de 43 anos, não tinha habilitação. A passageira, segundo a corporação, recebeu os primeiros socorros de agentes que passavam pelo local no momento. Ela estava bastante machucada. Já o marido, que dirigia o veículo, teve um corte grande na cabeça, mas estava consciente.