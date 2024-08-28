Grávida fica ferida após carro cair de viaduto em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro caiu de um viaduto após o motorista perder o controle do veículo no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). Uma mulher de 21 anos, que está grávida, estava com o condutor no automóvel. De acordo com apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, os dois ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levados para a Santa Casa do município.
Conforme as primeiras informações da Guarda Civil Municipal, o acidente aconteceu por volta das 8h. Com a queda, o carro ficou capotado na BR 482. O motorista, de 43 anos, não tinha habilitação. A passageira, segundo a corporação, recebeu os primeiros socorros de agentes que passavam pelo local no momento. Ela estava bastante machucada. Já o marido, que dirigia o veículo, teve um corte grande na cabeça, mas estava consciente.
Motorista perde o controle, carro cai de viaduto
O trânsito, sentido Castelo, foi parcialmente interditado para o socorro. Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda estava em andamento.