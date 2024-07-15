Fofão da Carreta Furacão é atingido por ciclista ao dar 'mortal' em Aracruz

Uma apresentação da Carreta Furacão em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , terminou em acidente na noite do último domingo (14). O 'Fofão', integrante do grupo, foi atropelado por uma bicicleta após dar uma cambalhota da marquise de uma loja.

As informações são da repórter Viviane Lopes, do g1 ES. Na manhã desta segunda-feira (15), o vídeo já somava mais mais de 119 mil visualizações em uma rede social. O personagem andava na marquise de algumas lojas ao lado da carreta que passava pela Avenida Venâncio Flores. O Mickey também aparece dançando no chão.

Fofão, então, chega na ponta da marquise e se prepara para dar uma cambalhota. Ele pula e cai em pé no meio da rua. Nesse momento, uma bicicleta aparece no vídeo, não consegue desviar e atropela o Fofão.

No fim do vídeo, o ciclista e Fofão aparecem caídos no chão. O g1 ES conversou com o Breno Nascimento Graciano, o Fofão. Ele tem 19 anos e faz as apresentações com a carreta há um ano.

"Eu estou bem, não me machuquei, nem o ciclista. Foi só o susto mesmo. Faço pirueta e cambalhota desde criança e nunca me machuquei" Breno Nascimento Graciano - Fofão

O g1 ES também falou com o dono da Carreta Furacão, Bruno de Jesus. Ele explicou que alguns integrantes do grupo sempre fazem uma espécie de "contenção" para evitar que carros ou motos atrapalhem a apresentação do personagem. "Tínhamos pessoas da equipe fazendo uma barreira ali e pedindo para as pessoas passarem para o outro lado durante a apresentação. Mas o ciclista não respeitou e acabou acontecendo isso. Ainda bem que nada pior aconteceu", disse.

Bruno afirmou, ainda, que o veículo anda sempre a 15 ou 20 quilômetros por hora no máximo, e que respeita as normas de segurança.

Na publicação das redes sociais, internautas entraram no clima e colocaram comentários engraçados sobre a situação. "Imagina chegando no hospital e explicando para o médico o que aconteceu", comentou uma pessoa.

não conseguiu contato com o responsável pela carreta e nem com o personagem atropelado. Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar disseram que não foram acionados para a ocorrência. A reportagemnão conseguiu contato com o responsável pela carreta e nem com o personagem atropelado.

Recomendações

Durante o período de férias, viagens de trenzinhos infantis, ou as famosas 'Carretas Furacão' são bem comuns, principalmente em cidades do interior.

Os passeios acontecem pela cidade. Enquanto pais e crianças se divertem dentro do veículo, vários personagens fantasiados dançam e até mesmo tentam atrair mais pessoas para participar da brincadeira.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados é uma infração grave, com penalidade de multa e retenção do veículo.

Mas, segundo o Capitão Anthony do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a autorização para os veículos poderem fazer esse tipo de transporte e também a sua fiscalização é de responsabilidade da prefeitura.

A Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Aracruz disse que o carretão está autorizado para circular no município e passou recentemente por vistoria da Secretaria de Transportes, mas apontou que o que está fora do padrão é o comportamento de quem trabalha no veículo.

Em outros casos, a prefeitura apontou que os personagens se penduraram em postes, placas e até pularam em lixeiras, o que apresenta um risco e também possível dano ao patrimônio público.