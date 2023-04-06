Carro capota na subida de ladeira e mulheres ficam feridas em Vila Velha

Carro capota ao tentar subir ladeira e mulheres ficam feridas em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Um carro com cinco ocupantes capotou na subida de uma ladeira na Rua Sol Nascente, no bairro Alecrim, em Vila Velha , nesta quinta-feira (6). Cinco mulheres estavam no veículo, e, segundo a polícia, duas delas ficaram feridas.

Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, as cinco mulheres são funcionárias de um hospital que fica na região. Elas estavam em horário de almoço e, quando a condutora estava subindo a ladeira, o carro perdeu força, desceu de ré e capotou.

A motorista, de 30 anos, e uma carona tiveram ferimentos leves e foram levadas de ambulância para o Hospital Evangélico, no mesmo bairro.

A Polícia Militar disse que nenhuma alteração foi constatada quanto a condutora ou documentação do veículo, que foi liberado para um guincho particular.