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Acidente em Alecrim

Carro capota na subida de ladeira e mulheres ficam feridas em Vila Velha

Cinco mulheres estavam no veículo quando ele perdeu a força, desceu a rua e capotou; duas foram levadas para um hospital da região

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2023 às 17:58
Cinco mulheres estavam no veículo quando ele perdeu a força, desceu a rua e capotou; duas foram levadas para o hospital
Carro capota ao tentar subir ladeira e mulheres ficam feridas em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Um carro com cinco ocupantes capotou na subida de uma ladeira na Rua Sol Nascente, no bairro Alecrim, em Vila Velha, nesta quinta-feira (6). Cinco mulheres estavam no veículo, e, segundo a polícia, duas delas ficaram feridas.
Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, as cinco mulheres são funcionárias de um hospital que fica na região. Elas estavam em horário de almoço e, quando a condutora estava subindo a ladeira, o carro perdeu força, desceu de ré e capotou.
A motorista, de 30 anos, e uma carona tiveram ferimentos leves e foram levadas de ambulância para o Hospital Evangélico, no mesmo bairro.
A Polícia Militar disse que nenhuma alteração foi constatada quanto a condutora ou documentação do veículo, que foi liberado para um guincho particular.
A Guarda Municipal de Vila Velha esteve no local e informou que a rua do acidente tem pouco movimento. A via chegou a ser interditada por mais de duas horas para remoção do veículo.

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