Carreta com 28 toneladas de frango tomba em rodovia em Marechal Floriano

Carreta com 28 toneladas de frango tomba na Região Serrana
Uma carreta carregada com 28 toneladas de frango congelado tombou na Rodovia João Batista Klein, em Soído de Baixo, Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta sexta-feira (14).
De acordo com a Polícia Militar, ninguém se feriu. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram que a via ficou interditada devido ao acidente.
A PM confirmou que o trecho ficou interditado. Às 16h, ainda não havia previsão de liberação. A empresa responsável pelo veículo está no local, acompanhando a ocorrência.