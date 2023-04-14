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Acidente

Carreta com 28 toneladas de frango tomba em rodovia em Marechal Floriano

Alimento estava congelado e a carga ficou espalhada na pista após o tombamento; segundo a Polícia Militar, rodovia ficou interditada por conta do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2023 às 17:41

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 17:41

Carreta com 28 toneladas de frango tomba na Região Serrana

Uma carreta carregada com 28 toneladas de frango congelado tombou na Rodovia João Batista Klein, em Soído de Baixo, Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta sexta-feira (14).
De acordo com a Polícia Militar, ninguém se feriu. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram que a via ficou interditada devido ao acidente.
A PM confirmou que o trecho ficou interditado. Às 16h, ainda não havia previsão de liberação. A empresa responsável pelo veículo está no local, acompanhando a ocorrência.

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