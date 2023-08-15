BR 262 vai ganhar proteção contra deslizamentos em Venda Nova do Imigrante

BR 262 vai ganhar proteção contra deslizamentos de pedras Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

Os motoristas que passarem pela BR 262 em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, devem redobrar a atenção. Funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em parceria com a prefeitura e a Defesa Civil Municipal, estão instalando telas de contenção em áreas com possíveis quedas de rochas no ponto conhecido como "viaduto", no município.

A intervenção de segurança acontece na altura do km 100 da rodovia federal. Os trabalhos, segundo a Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante, começaram em agosto e devem durar 90 dias com momentos de pare e siga total.

A intervenção acontece após a Defesa Civil Municipal protocolar um laudo sobre a situação dos blocos de rochas no entorno da BR-262 e solicitou medidas com atenção especial ao km 100. Uma equipe formada por técnicos do Dnit constatou a necessidade de intervenção com objetivo de prevenção.

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que não há registros recentes de quedas de blocos, no entanto, devido ao longo período de chuva nos últimos anos, pode ter ocorrido alteração nas condições de estabilidade das encostas nos seus diversos setores, inclusive, em zonas de falha geológica.

BR 262 vai ganhar proteção contra deslizamentos de pedras em Venda Nova do Imigrante