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Nesta quinta-feira (17)

BR 101 na Serra terá falso acidente entre carro, ônibus, moto e carreta

10° Exercício Simulado de Acidente ocorrerá em via marginal da rodovia, na altura do condomínio Alphaville Jacuhy, localizado no km 277, às 8h30 desta quinta (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2022 às 17:59

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 17:59

A BR 101 na Serra, no trecho da Rodovia do Contorno (que liga o município a Cariacica) vai ser palco de um acidente entre moto, ônibus, carro e carreta na manhã desta quinta-feira (17). Mas, calma. A Eco101, que administra a via, disse que o acontecimento, a partir das 8h30, será apenas uma simulação para treinar equipes para atuar de forma eficiente e integrada em eventuais ocorrências na rodovia. Até helicóptero participará da ação.
O 10º Exercício Simulado de Acidente ocorrerá em uma via marginal da rodovia, na altura do condomínio Alphaville Jacuhy, localizado no km 277 da BR 101. Segundo a Eco101, a simulação não prejudicará o trânsito na via e tem objetivo de treinar e capacitar as equipes para atuar de forma eficiente e integrada em eventuais ocorrências.
Eco101 realiza simulação para treinar atendimento a acidentes graves na BR 101
Eco101 realiza simulação para treinar atendimento a acidentes graves na BR 101 Crédito: Divulgação | Eco101
Além das equipes da concessionária, participam do treinamento equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), Polícia Militar, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), VSB Transportes e Águia Branca.
Cada órgão e empresa terá suas atribuições durante a simulação. A partir da simulação da ocorrência será realizado o atendimento às vítimas e todas as demais providencias para a liberação da via.
“Este exercício é realizado anualmente pela empresa com objetivo de aperfeiçoar as técnicas das equipes envolvidas para que numa situação real haja sinergia entre todos, garantindo a segurança dos envolvidos, reduzindo o tempo de resposta ao usuário e prestando um serviço de excelência”, esclarece o gerente de Atendimento ao Usuário da Eco101, Christian Tanimoto.

Como será?

O treinamento vai simular um acidente envolvendo um motociclista, um carro, um ônibus e uma carreta-tanque. A dinâmica envolverá várias preocupações que as equipes teriam que ter em uma ocorrência do tipo.
Pela simulação, um motociclista seguia no sentido sul, quando perdeu o controle e caiu sobre a pista. O veículo de passeio que seguia logo atrás da motocicleta freou bruscamente para evitar a colisão. O ônibus, que seguia no mesmo sentido, sem tempo hábil de frear, colide na traseira do carro, que é arremessado para o sentido contrário, batendo na lateral da carreta tanque, que seguia no sentido norte. Com a colisão a válvula do tanque da carreta foi danificada, ocasionando vazamento de combustível.

Segurança na rodovia

A Eco101 informou que além de capacitar e treinar equipes, a concessionária adota uma série de ações para reduzir os acidentes ao longo do trecho sob concessão na BR 101. Entre os anos de 2013 a 2021, a empresa registrou uma redução de 34,61% no número de acidentes e 61% no índice de óbitos no trecho concessionado, nos 478,7 quilômetros da rodovia.
Adolescente foi morto na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Rodovia do Contorno é trecho da BR 101 que interliga os municípios de Serra e Cariacica  Crédito: Divulgação | Google Maps
Com relação às ações voltadas à segurança, Eco101 disse que conta com o Programa de Redução de Acidentes (PRA) para mapear todos os pontos críticos da rodovia e faz parte do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), maior iniciativa voltada à segurança viária no Espírito Santo.
Ainda conforme a concessionária, a empresa investe na melhoria de sinalização horizontal e vertical e realiza diariamente obras de manutenção, ampliação, restauração e conservação da BR 101 – ES-BA.
A Eco101 disse que disponibiliza também atendimento aos usuários da rodovia, com apoio mecânico e médico, 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), e atendimento por meio do 0800 7701 101. Todos os serviços ficam disponíveis durante 24h.
Na parte educativa, a Eco101 dispõe de 14 painéis que informam as condições da rodovia e também disseminam mensagens educativas de trânsito, e realiza ações permanentes, com campanhas de conscientização, somente neste ano de 2022 já foram feitas cerca de 12 mil abordagens.

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