Avenida Florentino Avidos terá interdições no fim de semana em Vitória

Um trecho da Avenida Florentino Avidos, em Vitória, passará por interdição total e parcial neste sábado (13) e domingo (14) Crédito: Divulgação/Hospital Santa Casa

Um trecho da Avenida Presidente Florentino Avidos, em Vitória, sofrerá interdições total e parcial no sábado (13) e domingo (14). A intervenção na via, que passa pela Vila Rubim, acontecerá na altura de onde ocorrem as obras de ampliação do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vitória e próximo ao antigo Juizado da Infância e Juventude.

No sábado (13), o bloqueio parcial da Florentino Avidos começa durante a noite, a partir das 20h. Já no domingo (14), e a partir das 6h, a via será totalmente interditada, com apoio da Guarda Municipal de Vitória no local até as 18h.

As interdições serão realizadas para que novos geradores sejam transportados e instalados no anexo do complexo hospitalar da Santa Casa da Misericórdia sem o risco para quem passar pelo local. Para a instalação dos geradores, será necessário que o material seja içado.

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