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Trânsito

Avenida Florentino Avidos terá interdições no fim de semana em Vitória

Trecho da via que passa pela Vila Rubim será parcialmente bloqueado na noite de sábado (13), e totalmente interditado na manhã de domingo (14); veja rota alternativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2024 às 11:29

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 11:29

Um trecho da Avenida Florentino Avidos, em Vitória, passará por interdição total e parcial neste sábado (13) e domingo (14)
Um trecho da Avenida Florentino Avidos, em Vitória, passará por interdição total e parcial neste sábado (13) e domingo (14) Crédito: Divulgação/Hospital Santa Casa
Um trecho da Avenida Presidente Florentino Avidos, em Vitória, sofrerá interdições total e parcial no sábado (13) e domingo (14). A intervenção na via, que passa pela Vila Rubim, acontecerá na altura de onde ocorrem as obras de ampliação do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vitória e próximo ao antigo Juizado da Infância e Juventude.
No sábado (13), o bloqueio parcial da Florentino Avidos começa durante a noite, a partir das 20h. Já no domingo (14), e a partir das 6h, a via será totalmente interditada, com apoio da Guarda Municipal de Vitória no local até as 18h.
As interdições serão realizadas para que novos geradores sejam transportados e instalados no anexo do complexo hospitalar da Santa Casa da Misericórdia sem o risco para quem passar pelo local. Para a instalação dos geradores, será necessário que o material seja içado.

Veja rota alternativa

A recomendação aos motoristas que iriam passar pelo trecho, seguindo para a Rodoviária de Vitória, durante o período de bloqueio programado, é seguir para a Rua General Osório até a Avenida República e a Rua Dr. João dos Santos Neves, assim acessando a Avenida Cleto Nunes.

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