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Sul do ES

Acidente na BR 101 deixa uma pessoa ferida em Iconha

Colisão foi o segundo registrado no trecho Sul da BR 101, na tarde desta terça-feira (18)

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 20:01

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 jul 2023 às 20:01
Vítima é levada ao hospital após acidente em Iconha
O carro ficou destruído e o motorista precisou ser levado ao hospital. Crédito: Matheus Martins
Após uma pessoa morrer em uma colisão na BR 101, mais um acidente foi registrado no trecho sul da rodovia, na tarde desta terça-feira (18). Uma pessoa precisou ser encaminhada ao hospital após uma colisão entre um carro, um caminhão e uma carreta no km 372, em Iconha. O tráfego no local precisou ser parcialmente interditado para atendimento e o motorista do carro foi levado para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, responsável pela rodovia, informou que a segunda ocorrência foi registrada às 15h13. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, viatura de inspeção e guincho.
De acordo com informações coletadas pelo repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado por uma colisão traseira. Com o impacto, o carro ficou destruído, e ficou atravessado no meio da pista. 
Ao todo, foram mais de seis horas de congestionamento nos dois sentidos da rodovia federal. Por volta de 12h45, uma colisão também foi registrada no km 368 da BR 101, no limite entre Anchieta e Iconha. Uma pessoa morreu e outras duas foram encaminhadas ao hospital.

Vítima é levada ao hospital após acidente em Iconha

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