Acidente envolvendo 7 veículos deixa trânsito lento na BR 101 na Serra

A PRF informou que os veículos envolvidos no acidente são: um Siena prata, um Chevrolet Tracker branco, um Hyundai I30 prata, um Fiat Strada prata, um Hyundai IX35 branco, uma caminhonete Chevrolet S10 branca e um Chevrolet Corsa Hatch prata.

"No momento, não há informações sobre o número total de vítimas. Uma pessoa foi removida pelo Samu e as demais não se feriram. O trânsito no local flui em desvio", disse a Ecovias 101. De acordo com a PRF a vítima teria passado mal por conta da colisão.