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Engavetamento

Acidente envolvendo 7 veículos deixa trânsito lento na BR 101 na Serra

Segundo informações da Ecovias 101, pelo menos uma pessoa precisou de atendimento médico; trânsito precisou fluir com desvio na manhã desta segunda-feira (24)

Publicado em 24 de Março de 2025 às 09:03

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

24 mar 2025 às 09:03
Transito lento da BR 101 após engavetamento na Serra
Transito lento da BR 101 após engavetamento na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um engavetamento envolvendo sete veículos no km 261 da BR-101, deixou o trânsito lento próximo à entrada dos bairros Nova Carapina e Cidade Pomar, na Serra. De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, o acidente foi registrado às 7h10 desta segunda-feira (24). Pelo menos uma pessoa precisou de atendimento médico.
A PRF informou que os veículos envolvidos no acidente são: um Siena prata, um Chevrolet Tracker branco, um Hyundai I30 prata, um Fiat Strada prata, um Hyundai IX35 branco, uma caminhonete Chevrolet S10 branca e um Chevrolet Corsa Hatch prata. 
A concessionária a informou, por nota, que foram acionados os recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há detalhes sobre quais veículos se envolveram na colisão.
"No momento, não há informações sobre o número total de vítimas. Uma pessoa foi removida pelo Samu e as demais não se feriram. O trânsito no local flui em desvio", disse a Ecovias 101. De acordo com a PRF a vítima teria passado mal por conta da colisão. 

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