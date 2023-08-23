Acidente entre três veículos deixa motoristas feridos em Itapemirim

Um acidente envolvendo três carros, na noite de terça-feira (22), deixou três pessoas feridas no km 22 da ES 490, em Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , a rodovia estadual – que liga o município a Marataízes – ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas para trabalhos de resgates das vítimas. Os três feridos – duas mulheres e um homem – estavam conduzindo os veículos.

Acidente entre três veículos deixa pessoas feridas em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

Os veículos envolvidos no acidente foram um Peugeot 208, um Volkswagen Fox e um Volkswagen Gol. Segundo a PM, as motoristas do Peugeot e do Fox contaram que o motorista do Gol teria invadido a contramão, atingindo a lateral do Peugeot e, depois, bateu de frente com o Fox.

As condutoras estavam com dores no corpo e foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente, assim como o motorista do Gol. Os três foram levados para hospitais da região, com ferimentos parciais.