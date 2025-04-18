Acidente entre carros e cavalo deixa 4 feridos em rodovia de Anchieta

Cavalo invade pista e provoca acidente entre dois carros em Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e um cavalo na ES 060, em Ubu, Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, por volta das 6h deste feriado de Sexta-Feira da Paixão (18). A Polícia Militar informou que um Renault Kwid atingiu o animal, que estava no meio da pista, e depois acabou colidindo em um Renault Logan, que trafegava no sentido contrário.

O cavalo morreu no local do acidente. No Logan viaja uma família — o motorista, uma mulher e um menor, sem idade informada. Duas vítimas, que a PM não especificou quais, ficaram presas às ferragens e houve auxílio do Corpo de Bombeiros para resgate. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou atendimento e transportou os três a um hospital de Anchieta.

Já no Kwid, estava apenas a motorista. Ela foi socorrida em estado grave e precisou ser transferida para um hospital em Vitória. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela e dos outros três feridos.

Cavalo invade pista e provoca acidente entre dois carros em Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma equipe da Guarda Municipal de Anchieta também atendeu a ocorrência, orientando os motoristas no local do acidente e providenciando a retirada do corpo do animal da rodovia. O proprietário do cavalo não foi localizado. Os veículos foram retirados da pista e removidos pelo guincho credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).