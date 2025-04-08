Acidente entre 4 veículos deixa 3 feridos na BR 101 em Mimoso do Sul

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão baú, uma van e um carro deixou três pessoas feridas na BR 101, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu no final da tarde de segunda-feira (7), e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego foi interditado em uma das vias para atendimento às vítimas – duas delas ficaram em estado grave.

Sobre a dinâmica, a PRF informou que o motorista da carreta seguia no sentido Rio de Janeiro quando perdeu controle da direção e atingiu um caminhão-baú no km 450. Em seguida, a carreta tombou e derrapou no asfalto, atingindo a van e o carro.

Acidente entre quatro veículos deixa três pessoas feridas em Mimoso do Sul

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um dos feridos ficou preso às ferragens e houve apoio do Corpo de Bombeiros no resgate. Os três feridos no acidente são motoristas dos veículos e foram encaminhados para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. Dois ficaram em estado grave.