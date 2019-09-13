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Sul do ES

Vídeo: nuvem diferente chama atenção em Muqui, no Sul do ES

Especialistas do Incaper analisaram registros de leitores e explicam o que aconteceu na cidade

Publicado em 

13 set 2019 às 15:15

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 15:15

 
Uma grande nuvem, baixa e de contornos bem arredondados, chamou a atenção em Muqui, na região Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (13). Muitos moradores fizeram vídeos e questionaram se poderia ser o fenômeno conhecido como nuvem rolo.
O leitor Jonathan Batista filmou o momento em que a nuvem se movimenta com maior velocidade e comparou a visão como se fosse "uma cascata descendo da pedra". Ele disse que nunca havia visto algo parecido antes.
A reportagem do Gazeta Online encaminhou os vídeos que recebeu para o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Após análises, especialistas descartaram tratar-se de uma nuvem rolo. "É uma nuvem do tipo Stratocumulus", afirmaram.
“São nuvens baixas que se formam a aproximadamente dois mil metros de altitude e possuem massas arredondadas e cilíndricas com o topo e a base relativamente planos. Este tipo de nuvem pode, eventualmente, vir acompanhada por alguma precipitação de fraca intensidade”, informou o Incaper.
O instituto informou ainda que no vídeo é possível observar que a nuvem Stratocumulus está contornando a parte superior de um morro, o que contribuiu para o arredondamento da massa de ar desta nuvem, dando ao espectador, a falsa impressão de estar vendo uma nuvem rolo.
O QUE É NUVEM ROLO?
O Incaper explicou que a formação da nuvem rolo está relacionada quando há um contraste entre massas de ar de diferentes tipos, temperaturas, umidade, densidade e o forte cisalhamento do vento, ou seja, a brusca mudança de direção e velocidade.
Os ventos sopram de direções diferentes na base e no topo da nuvem, dando o formato circular a nuvem, formando assim uma espécie de rolo, típico deste tipo de nuvem, sendo que esta nuvem é bem extensa e disposta na forma de um arco alongado. Ela se forma em uma altura entre 100 a 300 metros do solo e, portanto, é uma nuvem considerada baixa.
As nuvens rolo se formam normalmente sobre o oceano e bem próximas às regiões litorâneas.

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