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Espetáculo da natureza

Vídeo: baleia aparece perto de barco e encanta amigos em Marataízes

Grupo se preparava para uma pescaria quando foi surpreendido pelo 'show' da baleia

Publicado em 

01 ago 2019 às 22:59

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 22:59

Baleia dá show pertinho de barco em Marataízes Crédito: Bruno Abrahão
Uma baleia foi flagrada bem perto de um pequeno barco de pescadores. A linda cena foi registrada por um grupo de amigos que estavam em uma pescaria na altura de Marataízes, Litoral Sul do Estado, nesta quarta-feira (31).
VEJA VÍDEO
A baleia ficou se exibindo em alto-mar bem perto da embarcação. Bruno Abrahão, que mandou as imagens para o Gazeta Online, ficou encantado porque sempre teve vontade de ver um animal assim, bem de perto.
> Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na praia de Guriri
Ele tinha ido com os amigos para uma pescaria quando foram surpreendidos pela baleia que não se assustou e ficou por vários minutos dando esse show.
Segundo especialistas, entre os meses de junho até novembro, ocorre a temporada de reprodução de baleias em águas capixabas.

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