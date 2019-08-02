Vídeo: baleia aparece perto de barco e encanta amigos em Marataízes

Baleia dá show pertinho de barco em Marataízes Crédito: Bruno Abrahão

baleia foi flagrada bem perto de um pequeno barco de pescadores. A linda cena foi registrada por um grupo de amigos que estavam em uma pescaria na altura de Marataízes, Litoral Sul do Estado, nesta quarta-feira (31). Umafoi flagrada bem perto de um pequeno barco de pescadores. A linda cena foi registrada por um grupo de amigos que estavam em uma pescaria na altura de, Litoral Sul do Estado, nesta quarta-feira (31).

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A baleia ficou se exibindo em alto-mar bem perto da embarcação. Bruno Abrahão, que mandou as imagens para o Gazeta Online, ficou encantado porque sempre teve vontade de ver um animal assim, bem de perto.

Ele tinha ido com os amigos para uma pescaria quando foram surpreendidos pela baleia que não se assustou e ficou por vários minutos dando esse show.