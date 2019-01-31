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Estradas

Uma pessoa morre após caminhão cair em ribanceira em Rio Novo do Sul

Ainda não há informações se a vítima era o motorista ou passageiro do veículo

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 12:03

Publicado em 

31 jan 2019 às 12:03
Um motorista, ainda não identificado, morreu após um acidente com um caminhão carregado de bananas na manhã desta quinta-feira (31) na localidade de Cachoeirinha, interior de Rio Novo do Sul no Sul do Estado. A vítima estava sozinha dentro do veículo.
De acordo com Polícia Militar, o acidente foi por volta de 8h30. O motorista teria perdido o controle do veículo em uma descida, o caminhão caiu em uma ribanceira e só parou após bater em uma cerca. O impacto da batida foi tão forte que a carga de banana ficou espalhada no pasto. 
> Acidente grave deixa feridos na BR 101, em Campinho da Serra
Uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas quando a Pm chegou no local constatou que o motorista já havia falecido. O caminhão seguiu para o local para retirar a vítima das ferragens e encaminhar para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 
 

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