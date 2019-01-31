Uma pessoa morre após caminhão cair em ribanceira em Rio Novo do Sul

Um motorista, ainda não identificado, morreu após um acidente com um caminhão carregado de bananas na manhã desta quinta-feira (31) na localidade de Cachoeirinha, interior de Rio Novo do Sul no Sul do Estado. A vítima estava sozinha dentro do veículo.

De acordo com Polícia Militar, o acidente foi por volta de 8h30. O motorista teria perdido o controle do veículo em uma descida, o caminhão caiu em uma ribanceira e só parou após bater em uma cerca. O impacto da batida foi tão forte que a carga de banana ficou espalhada no pasto.



Uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas quando a Pm chegou no local constatou que o motorista já havia falecido. O caminhão seguiu para o local para retirar a vítima das ferragens e encaminhar para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.



