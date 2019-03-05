Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa

Trio com Beto Kauê e blocos arrastam multidão em Piúma

A expectativa de público é de 300 mil pessoas nos quatro dias de folia

Publicado em 

05 mar 2019 às 19:06

Publicado em 05 de Março de 2019 às 19:06

Um mar de pessoas tomou conta da Avenida principal de Piúma, no Litoral Sul do Estado, nesta segunda-feira (04), para curtir o famoso trio elétrico comandado pelo cantor Beto Kauê. E hoje tem mais desde  as 16h. A expectativa de público da prefeitura é de 300 mil pessoas nos quatro dias de folia.
A estudante Mariana Ramalho saiu de Minas Gerais para aproveitar o feriado prolongado no Litoral Sul. “Esse carnaval é tudo. Todo mundo feliz, pulando e seguindo o bloco”, disse.
Já Cristiane Martins largou a tranquilidade de Domingos Martins, na Região Serrana, para se jogar no trio elétrico. “O melhor carnaval do Espírito Santo é Piúma”, contou.
Outra atração que reúne milhares de foliões em Piúma é o Bloco do Mé que percorre a Avenida Principal do balneário sob o comando de Leandro Berola. As apresentações ocorreram todos os dias a partir das 20h. Nesta terça-feira (05) o bloco sai da Praça central sentido Quiosque 01 em um mini trio elétrico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carnaval 2019 Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados