Trio com Beto Kauê e blocos arrastam multidão em Piúma

A estudante Mariana Ramalho saiu de Minas Gerais para aproveitar o feriado prolongado no Litoral Sul. “Esse carnaval é tudo. Todo mundo feliz, pulando e seguindo o bloco”, disse.

Já Cristiane Martins largou a tranquilidade de Domingos Martins, na Região Serrana, para se jogar no trio elétrico. “O melhor carnaval do Espírito Santo é Piúma”, contou.

Outra atração que reúne milhares de foliões em Piúma é o Bloco do Mé que percorre a Avenida Principal do balneário sob o comando de Leandro Berola. As apresentações ocorreram todos os dias a partir das 20h. Nesta terça-feira (05) o bloco sai da Praça central sentido Quiosque 01 em um mini trio elétrico.