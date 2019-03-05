Trio com Beto Kauê e blocos arrastam multidão em Piúma

Um mar de pessoas tomou conta da Avenida principal de Piúma, no Litoral Sul do Estado, nesta segunda-feira (04), para curtir o famoso trio elétrico comandado pelo cantor Beto Kauê. E hoje tem mais desde as 16h. A expectativa de público da prefeitura é de 300 mil pessoas nos quatro dias de folia.
A estudante Mariana Ramalho saiu de Minas Gerais para aproveitar o feriado prolongado no Litoral Sul. “Esse carnaval é tudo. Todo mundo feliz, pulando e seguindo o bloco”, disse.
Já Cristiane Martins largou a tranquilidade de Domingos Martins, na Região Serrana, para se jogar no trio elétrico. “O melhor carnaval do Espírito Santo é Piúma”, contou.
Outra atração que reúne milhares de foliões em Piúma é o Bloco do Mé que percorre a Avenida Principal do balneário sob o comando de Leandro Berola. As apresentações ocorreram todos os dias a partir das 20h. Nesta terça-feira (05) o bloco sai da Praça central sentido Quiosque 01 em um mini trio elétrico.