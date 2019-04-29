Testemunha de assalto a idosa persegue bandido em Guaçuí

Quatros suspeitos, com idades entre 11 e 21 anos, foram detidos após uma idosa de 81 anos ser assaltada em Guaçuí, no Caparaó capixaba. A detenção ocorreu 15 minutos após o crime, na tarde desta segunda-feira (29).
O assalto ocorreu por volta das 13 horas na Praça Joao Acacinho. Uma testemunha perseguiu o criminoso que assaltou a idosa até uma casa abandonada. A polícia foi acionada e encontrou o bandido no local, acompanhado de outros três suspeitos. Com eles foram apreendidos entorpecentes, aparelhos de celular, a bolsa da vítima e outros objetos.
A bolsa foi devolvida à idosa, que sentiu falta de R$ 50. O grupo foi levado para a delegacia.