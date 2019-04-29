Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Testemunha de assalto a idosa persegue bandido em Guaçuí

Testemunha viu o local onde criminoso se escondeu e acionou a polícia, que conseguiu deter quatro suspeitos; vítima de 81 anos teve a bolsa recuperada

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 20:10

Suspeitos são presos 15 minutos após assaltar idosa no Caparaó Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Quatros suspeitos, com idades entre 11 e 21 anos, foram detidos após uma idosa de 81 anos ser assaltada em Guaçuí, no Caparaó capixaba. A detenção ocorreu 15 minutos após o crime, na tarde desta segunda-feira (29). 
O assalto ocorreu por volta das 13 horas na Praça Joao Acacinho. Uma testemunha perseguiu o criminoso que assaltou a idosa até uma casa abandonada. A polícia foi acionada e encontrou o bandido no local, acompanhado de outros três suspeitos. Com eles foram apreendidos entorpecentes, aparelhos de celular, a bolsa da vítima e outros objetos.
A bolsa foi devolvida à idosa, que sentiu falta de R$ 50. O grupo foi levado para a delegacia.
> Leia mais publicações de Polícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Guaçuí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados