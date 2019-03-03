Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval

Tempo nublado não espanta turistas no litoral Sul do ES

O sol só esquentou as areias dos municípios durante a tarde, mas logo pela manhã as orlas já estavam cheias
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 mar 2019 às 21:07

Publicado em 02 de Março de 2019 às 21:07

Em Marataízes, areias ficaram lotadas Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Nem o tempo nublado espantou os turistas que escolheram os balneários de Marataízes e Itapemirim, litoral Sul do Estado, para aproveitar o dia na praia. Nesta manhã deste sábado (02), o sol só esquentou as areias dos municípios durante a tarde, mas logo pela manhã as orlas já estavam cheias.
Em Marataízes, a cabeleireira Rosimere Poccoli nem se importou se não havia aquele sol. Para ela, os dias de folia devem ser aproveitados ao máximo. “Tô nem ai se não tem sol. Falou que é carnaval, verão, pode não ter sol, a gente tá aqui”, brincou.
Praias do Sul atraem turistas mesmo em dia nublado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Em Marataízes, que espera receber 100 mil pessoas nos dias de folia, o sol chegou ao meio-dia para animar o carnaval. O aposentado Nilson da Silva apareceu nesta hora com os netos para ir à praia. “Esperei o sol sair para tomar um bronze”, comemorou.
ITAOCA E ITAIPAVA 
Em Itapemirim, a manhã foi de areias cheias nas praias de Itaoca e Itaipava. De tantas vindas ao balneário, o aposentado Edson Lima, resolveu morar em terras capixabas há 20 anos. “Aqui é um sossego, uma tranquilidade para criar um filho, a limpeza... É muito diferente do Rio de Janeiro. Hoje, sou carioca e capixaba”, afirmou.
O balneário é um dos preferidos do Sul do Estado. O município, com aproximadamente 38 mil habitantes, espera receber 300 mil foliões neste carnaval.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Itapemirim Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados