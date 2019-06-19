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Violência

Sobrinho mata tio com golpes de machado, pedra e faca em Muniz Freire

O acusado foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 13:36

Publicado em 

19 jun 2019 às 13:36
Crime bárbaro chocou o município de Muniz Freire Crédito: Divulgação/Governo do Estado/Cesan
Um crime bárbaro chocou os moradores de Muniz Freire na tarde desta terça-feira (18). Rômulo dos Santos Ribeiro, de 57 anos, foi assassinado pelo sobrinho, de 31 anos, que utilizou um machado e uma pedra para cometer o crime.
Segundo informações da Polícia Militar, além de usar o machado e a pedra, o acusado, que não teve o nome divulgado, também usou uma faca para matar o tio. Os dois moravam próximos e o crime aconteceu na comunidade de Fortaleza, próximo a Piaçu, zona rural do município.
De acordo com moradores da região, os dois apresentavam sinais de problemas mentais. O acusado foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro e o corpo encaminhado ao Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro, de onde já foi liberado.
Sobrinho mata tio com golpes de machado, pedra e faca em Muniz Freire

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