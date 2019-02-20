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Ruas viram rio após chuva forte em Mimoso do Sul

Apesar de algumas casas terem sido atingidas pela lama, nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada

Publicado em 

20 fev 2019 às 14:06

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 14:06

Apesar de algumas casas terem sido atingidas pela lama, nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada Crédito: Reprodução
As ruas de Mimoso do Sul, no do Estado, se transformaram em um rio após uma forte chuva na tarde desta terça-feira (19). A chuva, que durou apenas 45 minutos, afetou mais o Centro do município. Apesar de algumas casas terem sido atingidas pela lama, nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.
De acordo com a Defesa Civil, começou a chover por volta das 16h30. Um vídeo (veja abaixo) feito por um morador mostra a Rua Dr José Coelho dos Santos com uma grande quantidade de água descendo para a rua principal. O coordenador da Defesa Civil, Franciney Oliveira, explica que o local precisa de uma obra de drenagem.
“O problema é que a rua que dá acesso ao Cristo Redentor não tem drenagem e não é calçada, então desce muita lama por lá. Se voltar a chover forte vai ser a mesma coisa sempre até que seja feita uma obra de drenagem, pois ela não é totalmente calçada”, explicou.
Máquinas e caminhões estão nas ruas retirando a lama na manhã desta quarta-feira (20). A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que, nos próximos dias, vai realizar obras de drenagem nas ruas atingidas, mas que uma solução definitiva para o problema depende de verba dos Governos Estadual/ Federal.
Ruas viram rio após chuva forte em Mimoso do Sul

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