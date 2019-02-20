Ruas viram rio após chuva forte em Mimoso do Sul

Apesar de algumas casas terem sido atingidas pela lama, nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada Crédito: Reprodução

As ruas de Mimoso do Sul, no do Estado, se transformaram em um rio após uma forte chuva na tarde desta terça-feira (19). A chuva, que durou apenas 45 minutos, afetou mais o Centro do município. Apesar de algumas casas terem sido atingidas pela lama, nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.

De acordo com a Defesa Civil, começou a chover por volta das 16h30. Um vídeo (veja abaixo) feito por um morador mostra a Rua Dr José Coelho dos Santos com uma grande quantidade de água descendo para a rua principal. O coordenador da Defesa Civil, Franciney Oliveira, explica que o local precisa de uma obra de drenagem.

“O problema é que a rua que dá acesso ao Cristo Redentor não tem drenagem e não é calçada, então desce muita lama por lá. Se voltar a chover forte vai ser a mesma coisa sempre até que seja feita uma obra de drenagem, pois ela não é totalmente calçada”, explicou.

Máquinas e caminhões estão nas ruas retirando a lama na manhã desta quarta-feira (20). A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que, nos próximos dias, vai realizar obras de drenagem nas ruas atingidas, mas que uma solução definitiva para o problema depende de verba dos Governos Estadual/ Federal.