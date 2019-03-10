Presos suspeitos de matarem irmão de ex-prefeito de Dores do Rio Preto

Os suspeitos foram presos no posto da PRF no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação Polícia Rodoviária Federal

Dois suspeitos de terem assassinado o irmão do ex-prefeito de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, foram presos na tarde deste sábado (09). O assassinato ocorreu durante a manhã, numa estrada da localidade de Córrego do Gomes, próximo ao sítio da família da vítima, identificado como Joaquim Riva, de 70 anos.

A vítima estava de carro com o irmão e ex-prefeito, Jorge Riva, quando foram fechados por outro veículo. Os dois foram rendidos. O ex-prefeito foi colocado no porta-malas, já o irmão foi executado no local com tiros na cabeça.

Os dois suspeitos do crime foram presos pela Polícia Rodoviária Federal no município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, por volta das 15h30, depois da PRF receber informação da Delegacia de Polícia Civil de Alegre sobre o veículo usado pelos assassinos, que tinha placa de São Bernardo do Campo (SP).

A arma usada no crime não foi encontrada, mas o ex-prefeito reconheceu os assassinos de 58 e 23 anos por meio de fotos enviadas pela PRF. Os suspeitos foram encaminhados para o 90ª DP de Barra Mansa. Eles devem chegar na delegacia de Alegre, na manhã deste domingo (10), onde serão ouvidos e encaminhados ao sistema prisional.