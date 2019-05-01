Policial tem arma roubada durante assalto em Mimoso do Sul

Um policial militar de folga teve sua arma roubada durante um assalto no interior de, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (30).

Dois motociclistas abordaram o militar, anunciaram o assalto e levaram sua arma, uma pistola .40. Buscas foram feitas, porém nenhum suspeito foi localizado, segundo a

Por meio de nota, a polícia informou que a ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia de Mimoso. Até o início da noite, nem a arma, nem os criminosos foram localizados.