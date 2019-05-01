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Violência

Policial tem arma roubada durante assalto em Mimoso do Sul

Dois motociclistas abordaram o militar, anunciaram o assalto e levaram sua arma, uma pistola .40
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 abr 2019 às 21:52

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 21:52

Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Portal Mimoso In Foco
Um policial militar de folga teve sua arma roubada durante um assalto no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (30).
Dois motociclistas abordaram o militar, anunciaram o assalto e levaram sua arma, uma pistola .40. Buscas foram feitas, porém nenhum suspeito foi localizado, segundo a Polícia Militar.
Por meio de nota, a polícia informou que a ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia de Mimoso. Até o início da noite, nem a arma, nem os criminosos foram localizados.

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