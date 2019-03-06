Piúma: 51 aparelhos de som apreendidos durante carnaval

Quem descumpriu as determinações do uso de som emLitoral Sul do, teve o equipamento apreendido durante o. Segundo a prefeitura, o saldo dos quatro dias de folia, foi de 51 aparelhos apreendidos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Piúma, Raniery Miranda, agora, os donos responderão a um processo administrativo na secretaria. Os proprietários têm prazo de recurso de 30 dias para reaver os equipamentos. Enquanto isso, os aparelhos ficam em posse do município.