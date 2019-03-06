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Carnaval

Piúma: 51 aparelhos de som apreendidos durante carnaval

O saldo dos quatro dias de folia no balneário resultou na apreensão de 51 equipamentos apreendidos

Publicado em 06 de Março de 2019 às 20:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 mar 2019 às 20:36
Quem descumpriu as determinações do uso de som em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, teve o equipamento apreendido durante o carnaval. Segundo a prefeitura, o saldo dos quatro dias de folia, foi de 51 aparelhos apreendidos.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Piúma, Raniery Miranda, agora, os donos responderão a um processo administrativo na secretaria. Os proprietários têm prazo de recurso de 30 dias para reaver os equipamentos. Enquanto isso, os aparelhos ficam em posse do município.
> Trio elétrico derruba poste sobre carro e fere foliões em Piúma
Assim como em 2018, a Secretaria de Meio Ambiente proibiu o uso de aparelhos de som automotivos. Além do equipamento apreendido, dono pode ter que pagar multa de R$ 1.472.

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