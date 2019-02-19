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Polícia

Pescador tem equipamentos de barco furtados em Piúma

Segundo o dono do barco Graça Maior foram levados equipamentos essenciais para a pesca em alto mar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2019 às 21:50

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 21:50

Equipamentos furtados estavam no baroco Graça Maior, no cais de Piúma Crédito: Divulgação/Redes Sociais
Uma embarcação de Piúma, no Litoral Sul do Estado, foi furtada na madrugada deste domingo (17) no cais do balneário do município. Segundo o dono do barco Graça Maior foram levados equipamentos essenciais para a pesca em alto-mar. Um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.
Segundo o dono da embarcação, Lúcio Mauro Machado Távora, uma Sonda Furuno 667, um navegador Furuno 31, um rádio comunicação VHF Solara e um PX VR9000 foram levados. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência e soube que em outra embarcação furtaram uma botija de gás.
“Infelizmente não tem segurança no cais. Sou pescador há mais de 30 anos e isso nunca havia acontecido comigo. Não tenho condições de repor esses equipamentos agora. E, sem ele, não dá para sair para pescar”, disse o dono na esperança de reaver os objetos.
Informações sobre os equipamentos podem ser repassadas para o disque denuncia 181.

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