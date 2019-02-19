Pescador tem equipamentos de barco furtados em Piúma

Segundo o dono da embarcação, Lúcio Mauro Machado Távora, uma Sonda Furuno 667, um navegador Furuno 31, um rádio comunicação VHF Solara e um PX VR9000 foram levados. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência e soube que em outra embarcação furtaram uma botija de gás.
“Infelizmente não tem segurança no cais. Sou pescador há mais de 30 anos e isso nunca havia acontecido comigo. Não tenho condições de repor esses equipamentos agora. E, sem ele, não dá para sair para pescar”, disse o dono na esperança de reaver os objetos.
Informações sobre os equipamentos podem ser repassadas para o disque denuncia 181.