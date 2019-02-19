Pescador tem equipamentos de barco furtados em Piúma

Uma embarcação de, no Litoral Sul do Estado, foina madrugada deste domingo (17) no cais do balneário do município. Segundo o dono do barco Graça Maior foram levados equipamentos essenciais para a pesca em alto-mar. Um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.

Segundo o dono da embarcação, Lúcio Mauro Machado Távora, uma Sonda Furuno 667, um navegador Furuno 31, um rádio comunicação VHF Solara e um PX VR9000 foram levados. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência e soube que em outra embarcação furtaram uma botija de gás.

“Infelizmente não tem segurança no cais. Sou pescador há mais de 30 anos e isso nunca havia acontecido comigo. Não tenho condições de repor esses equipamentos agora. E, sem ele, não dá para sair para pescar”, disse o dono na esperança de reaver os objetos.