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Desaparecido

Pescador de Itapemirim desaparece no mar no Rio de Janeiro

Ele estava como vigia da embarcação pesqueira Veremos XII e desapareceu do bordo da embarcação durante a manhã desta quarta-feira (24)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 23:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 abr 2019 às 23:08
Crédito: Internet
Um pescador de 43 anos, morador de Itapemirim, Litoral Sul do Estado, está desaparecido no mar do município de Cabo Frio, Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro, desde a manhã desta quarta-feira (24). Ele estava como vigia da embarcação pesqueira Veremos XII e desapareceu durante a manhã.
Segundo informações, a embarcação estava navegando de Cabo Frio para o pesqueiro. Às 3h da madrugada foi passado para o tripulante ser o vigia da embarcação e por volta das 5h30 a tripulação deu conta que o pescador, identificado por Evandro, não estava mais a bordo.
Embarcações próximas se deslocaram para a última posição e estão tentando ajudar nas buscas, assim como a Capitânia dos Portos e Salvamar Sueste. A embarcação, segundo o serviço de monitoramento da Estação Rádio Costeira Itaoca, estava a 25 quilômetros da costa.
O tripulante Evandro, mais conhecido como Vandinho, é do interior de Itapemirim. Ele estava desde a semana passada em alto-mar no barco Veremos XII e retornaria daqui a 10 dias. Evandro é pescador há mais de 20 anos.
“Até o momento não temos informações. Amanhã, as buscas começam novamente. Estive na casa da família nesta tarde. É uma situação muito delicada. A embarcação está lá junto nas buscas”, revelou Leomar Layber Marcarini, filho da proprietária do barco.
A Marinha do Brasil emitiu um alerta aos navegantes de homem ao mar com a última posição da embarcação. 

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