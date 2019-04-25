Pescador de Itapemirim desaparece no mar no Rio de Janeiro

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Itapemirim, Litoral Sul do Estado, está desaparecido no mar do município de Cabo Frio, Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro, desde a manhã desta quarta-feira (24). Ele estava como vigia da embarcação pesqueira Veremos XII e desapareceu durante a manhã. Um pescador de 43 anos, morador de, Litoral Sul do Estado, está desaparecido no mar do município de Cabo Frio, Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro, desde a manhã desta quarta-feira (24). Ele estava como vigia da embarcação pesqueira Veremos XII e desapareceu durante a manhã.

Segundo informações, a embarcação estava navegando de Cabo Frio para o pesqueiro. Às 3h da madrugada foi passado para o tripulante ser o vigia da embarcação e por volta das 5h30 a tripulação deu conta que o pescador, identificado por Evandro, não estava mais a bordo.

Embarcações próximas se deslocaram para a última posição e estão tentando ajudar nas buscas, assim como a Capitânia dos Portos e Salvamar Sueste. A embarcação, segundo o serviço de monitoramento da Estação Rádio Costeira Itaoca, estava a 25 quilômetros da costa.

O tripulante Evandro, mais conhecido como Vandinho, é do interior de Itapemirim. Ele estava desde a semana passada em alto-mar no barco Veremos XII e retornaria daqui a 10 dias. Evandro é pescador há mais de 20 anos.

“Até o momento não temos informações. Amanhã, as buscas começam novamente. Estive na casa da família nesta tarde. É uma situação muito delicada. A embarcação está lá junto nas buscas”, revelou Leomar Layber Marcarini, filho da proprietária do barco.