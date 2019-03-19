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Diagnóstico

Pacientes com suspeita de dengue terão visita em casa em Itapemirim

A partir desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar busca ativa dessas pessoas

Publicado em 19 de Março de 2019 às 16:08

Publicado em 

19 mar 2019 às 16:08
Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Arquivo Agência Brasil
Os pacientes que apresentarem sintomas de dengue e procuraram atendimento médico em uma das unidades de saúde do município ou nos hospitais terão um atendimento diferenciado em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. A partir desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar busca ativa dessas pessoas.
A ação é pioneira, de acordo com a administração, e busca levar mais conforto e segurança para os pacientes, que não precisarão sair de casa para terem o diagnóstico confirmado. Os técnicos da Vigilância Epidemiológica do município farão contato telefônico com esses pacientes para agendar uma data e ir até suas residências para colher sangue para realizar a sorologia, que é o exame capaz de confirmar se o paciente realmente teve contato com o vírus, transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti.
A sorologia só é possível de ser realizada a partir do sexto dia do início dos sintomas, tendo como limite o trigésimo dia. Com a busca ativa, a expectativa é de quantificar com maior precisão a doença no município e, com isso, elaborar estratégias de combate à doença.
A sorologia é realizada por meio de exame de sangue e o resultado fica pronto em aproximadamente 30 dias. Quando estiver disponível, o paciente será novamente acionado por telefone para que possa pegar o resultado no Centro de Testarem e Aconselhamento (CTA) do município.
 

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