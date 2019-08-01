Motorista morre após carreta tombar na BR 262

Um motorista morreu na noite desta quarta-feira (31), na BR 262 , após tombar com a carreta que conduzia no km 151, próximo ao município de Ibatiba, no Sul do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o chamado foi por volta das 23h30. Quando a equipe chegou ao local, o motorista já havia falecido.

A carreta, que estava transportando mármore, não colidiu com nenhum outro veículo, e o motorista, que ainda não foi identificado, ficou preso às ferragens.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

A assessoria da polícia disse ainda que não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas.