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Acidente

Motorista fica ferido após bater em traseira de caminhão em Venda Nova

Motorista bateu na traseira de um caminhão e ficou preso às ferragens
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 fev 2019 às 17:09

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 17:09

O motorista de um carro ficou ferido em um acidente na Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, na noite desta sexta-feira (01). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima bateu na traseira de um caminhão.
A batida aconteceu na ES 166, na localidade de Providência, por volta das 20h. O motorista de um Fiat Uno, de 23 anos, ficou preso nas ferragens após bater no caminhão. A vítima foi retirada pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do forte impacto, o motorista não sofreu ferimentos graves, apresentava algumas escoriações no rosto, mãos e cortes profundos no joelho. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.

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