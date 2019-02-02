Motorista fica ferido após bater em traseira de caminhão em Venda Nova

O motorista de um carro ficou ferido em um acidente na Rodovia Pedro Cola, em, Região Serrana do Estado, na noite desta sexta-feira (01). Segundo o, a vítima bateu na traseira de um caminhão.

A batida aconteceu na ES 166, na localidade de Providência, por volta das 20h. O motorista de um Fiat Uno, de 23 anos, ficou preso nas ferragens após bater no caminhão. A vítima foi retirada pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova.