Motociclista morre em acidente em Itapemirim

Itapemirim, Litoral Sul do Estado. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (28), na localidade de Campo Acima. Um motociclista de 25 anos morreu após uma grave batida contra um carro na ES 490, em, Litoral Sul do Estado. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (28), na localidade de Campo Acima.

A batida aconteceu por volta das 9h40, na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes. Jociel do Espírito Santo Camilo pilotava uma motocicleta Honda CG 150, e se chocou contra uma Chevrolet Prisma Joy, em uma curva. As causas da batida ainda não foram informadas pela Polícia Militar. O motorista, de 44 anos, permaneceu no local.

O carro ficou todo sujo de tinta, que era transportada na moto. A violência do impacto foi tanta que o motociclista perdeu um braço e uma perna. A moto foi arremessada para fora da pista.