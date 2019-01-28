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Acidente

Motociclista morre em acidente em Itapemirim

A violência do impacto foi tanta que o motociclista perdeu um braço e uma perna

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 18:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jan 2019 às 18:02
Um motociclista de 25 anos morreu após uma grave batida contra um carro na ES 490, em Itapemirim, Litoral Sul do Estado. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (28), na localidade de Campo Acima.
A batida aconteceu por volta das 9h40, na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes. Jociel do Espírito Santo Camilo pilotava uma motocicleta Honda CG 150, e se chocou contra uma Chevrolet Prisma Joy, em uma curva. As causas da batida ainda não foram informadas pela Polícia Militar. O motorista, de 44 anos, permaneceu no local. 
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O carro ficou todo sujo de tinta, que era transportada na moto. A violência do impacto foi tanta que o motociclista perdeu um braço e uma perna. A moto foi arremessada para fora da pista.
O motociclista chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Evangélico, que fica no município, e logo, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação da unidade é de que ele não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde.

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