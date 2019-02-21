  Motociclista fica ferido após ser atingido por fiação em Anchieta
Em Anchieta

Motociclista fica ferido após ser atingido por fiação em Anchieta

Robsoel dos Santos seguia de moto pela rua quando um caminhão passou arrancando fios dos postes

Publicado em 

21 fev 2019 às 14:37

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 14:37

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por uma fiação em Anchieta. Ele passava por uma rua no Centro da cidade quando um caminhão passou e arrancou os fios. O jovem passava em seguida com um amigo pela rua e chegou a ser arrancado da moto.
O acidente aconteceu na tarde da última terça-feira (20). Robsoel dos Santos contou que não conseguiu ver os fios. O impacto foi tão forte que ele foi arrancado da moto e jogado no chão. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento de Anchieta, de onde já recebeu alta.
O pescoço de Robsoel ficou com a marca do fio. "Achei que tinha arrancado minha cabeça fora", disse.
OUTRO LADO
Por meio de nota, a Prefeitura de Anchieta informou que, segundo a Guarda Civil Municipal, o pedido para retirar os fios foi realizado com a EDP e já foi regularizado. E que este acidente foi um caso isolado, mas existem placas na entrada da cidade informando sobre peso e altura de veículos permitido. Mas a Guarda se comprometeu em fiscalizar mais esse tipo de ocorrência e verificar a necessidade da instalação de mais placas na cidade a respeito.
 
 
 

