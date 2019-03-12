Motociclista fica ferido após acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente na noite desta segunda-feira (11) no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista envolvido na batida contou que não conseguiu evitar o acidente.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 21h40. O motorista contou que transitava pela Avenida Jones dos Santos Neves, sentido para o bairro Zumbi e, ao convergir à esquerda para entrar na Rua Etelvina Vivacqua, foi atingido pela motocicleta que seguia sentido Centro.
O motorista ainda disse que os faróis da motocicleta estavam apagados. O motociclista foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado.