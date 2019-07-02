Morre cão resgatado por militares em rio de Guaçuí

Guaçuí, no dia 23 de junho, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (2). O animal foi resgatado pela Polícia Militar, caído no leito do rio. O animal, que estava machucado e agonizando, recebeu atendimento veterinário. O cão resgatado no Rio Veado, em, no dia 23 de junho, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (2). O animal foi resgatado pela, caído no leito do rio. O animal, que estava machucado e agonizando, recebeu atendimento veterinário.

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Veja momento em que animal foi resgatado por militares:

A Polícia Militar solicitou apoio dos voluntários do "Grupo Amicão", que adotou o animal para os cuidados médicos. O cão foi apelidado de Feijão, passou por exame de raio-x que detectou uma lesão cervical. Ele ficou internado e recebeu atendimento veterinário.

Na data, dois jovens informaram aos militares que um cachorro estava agonizando dentro do Rio e que não conseguia sair. Atendendo ao pedido, os militares foram até o local e constataram a situação do animal. Atendendo ao pedido, os militares foram até o local e constataram a situação do animal.

Imagens feitas por um dos militares mostra o resgate. O animal estava próximo a um bueiro de esgoto. Assustado, o cão acabou mordendo e ferindo a mão de um dos militares que tentava colocar o animal sobre um plástico para levá-lo até a margem, uma vez que o cão não conseguia se levantar.