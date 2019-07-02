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Resgate

Morre cão resgatado por militares em rio de Guaçuí

O animal, que estava machucado e agonizando dentro do rio, recebeu atendimento veterinário, mas não resistiu

Publicado em 

02 jul 2019 às 19:39

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 19:39

O cão resgatado no Rio Veado, em Guaçuí, no dia 23 de junho, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (2). O animal foi resgatado pela Polícia Militar, caído no leito do rio. O animal, que estava machucado e agonizando, recebeu atendimento veterinário.
VÍDEO
Veja momento em que animal foi resgatado por militares:
A Polícia Militar solicitou apoio dos voluntários do "Grupo Amicão", que adotou o animal para os cuidados médicos. O cão foi apelidado de Feijão, passou por exame de raio-x que detectou uma lesão cervical. Ele ficou internado e recebeu atendimento veterinário.
Na data, dois jovens informaram aos militares que um cachorro estava agonizando dentro do Rio e que não conseguia sair. Atendendo ao pedido, os militares foram até o local e constataram a situação do animal.
Imagens feitas por um dos militares mostra o resgate. O animal estava próximo a um bueiro de esgoto. Assustado, o cão acabou mordendo e ferindo a mão de um dos militares que tentava colocar o animal sobre um plástico para levá-lo até a margem, uma vez que o cão não conseguia se levantar.
O grupo realiza resgates de cães acontecem com frequência no município e durante todo o ano fazem esse trabalho de apoio.

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