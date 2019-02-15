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Divino de São Lourenço

Menina é atropelada por idoso sem CNH após descer de ônibus no ES

Um idoso de 71 anos, que conduzia um veículo Fiat Uno, contou que a criança desceu do transporte escolar e correu para a pista, mas ele não teve tempo de frear antes de atingir a vítima

Publicado em 

15 fev 2019 às 12:37

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 12:37

O motorista, que não possuía carteira de habilitação, foi conduzido para a delegacia Crédito: Divulgação
Uma menina de quatro anos foi atropelada no início da noite desta quinta-feira (14) após descer do ônibus escolar. O acidente aconteceu na Rodovia ES 185, na localidade de Piedade, zona rural de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó. O motorista, que não possuía carteira de habilitação, foi conduzido para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 18h30. Um idoso de 71 anos, que conduzia um veículo Fiat Uno, contou que a criança desceu do transporte escolar e correu para a pista, mas ele não teve tempo de frear antes de atingir a vítima. Ele permaneceu no local e prestou socorro. Como não tinha Carteira de Habilitação (CNH), foi conduzido para a delegacia de Alegre.
Menina é atropelada por idoso sem CNH após descer de ônibus no ES
A vítima foi levada para o Pronto Socorro do município, mas foi transferida para um hospital de Guaçuí, onde permanece em observação. O secretário de Saúde Osvaldo Figueiredo disse que a menina passou por exames e que não foi encontrado nenhum trauma. Ela será transferida para o Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro, para ser avaliada por um neurocirurgião. 
Como o condutor do veículo permaneceu no local do acidente e prestou socorro para a vítima, ele foi ouvido e liberado pelo delegado de plantão Carlos Victor. O motorista pode responder por lesão corporal culposa no trânsito, mas depende da representação criminal dos responsáveis da vítima, na delegacia de Divino de São Lourenço.

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