O motorista, que não possuía carteira de habilitação, foi conduzido para a delegacia Crédito: Divulgação

Uma menina de quatro anos foi atropelada no início da noite desta quinta-feira (14) após descer do ônibus escolar. O acidente aconteceu na Rodovia ES 185, na localidade de Piedade, zona rural de Divino de São Lourenço, na região do Caparaó. O motorista, que não possuía carteira de habilitação, foi conduzido para a delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 18h30. Um idoso de 71 anos, que conduzia um veículo Fiat Uno, contou que a criança desceu do transporte escolar e correu para a pista, mas ele não teve tempo de frear antes de atingir a vítima. Ele permaneceu no local e prestou socorro. Como não tinha Carteira de Habilitação (CNH), foi conduzido para a delegacia de Alegre.

Your browser does not support the audio element. Menina é atropelada por idoso sem CNH após descer de ônibus no ES

A vítima foi levada para o Pronto Socorro do município, mas foi transferida para um hospital de Guaçuí, onde permanece em observação. O secretário de Saúde Osvaldo Figueiredo disse que a menina passou por exames e que não foi encontrado nenhum trauma. Ela será transferida para o Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro, para ser avaliada por um neurocirurgião.