Mar de ressaca: força das ondas assusta no Litoral do Sul do ES

Orla da Praia de Parati, em Anchieta Crédito: Sandra Ferreira

Anchieta, Piúma e Marataízes, internautas registraram a destruição nas orlas das praias. A ressaca do mar está deixando os capixabas do Litoral Sul assustados com a força dos ventos e a força da maré. Em, internautas registraram a destruição nas orlas das praias.

O mar bravo em Anchieta voltou a assustar. No vídeo, a moradora Sandra Ferreira mostra os estragos feitos pelas ondas na tarde desta sexta-feira (22) na Praia de Parati. A rua principal ficou alagada. “Moro aqui há dois anos. Eu e outros moradores estamos assustados. Nunca vimos a praia deste jeito. Um dos deques já caiu e o outro, vai cair”, disse a moradora.

No centro do balneário, em Ponta de Castelhanos, a Avenida Beira Mar também ficou alagada e suja de areia com as ondas fortes. O coordenador da Defesa Civil, André Prazim, disse que a via precisou ser novamente interditada em um dos sentidos.

Árvore caiu na orla de Piúma Crédito: Kiko Sader

Em Piúma, a maré alta está piorando a erosão, que já vinha consumindo a orla da Avenida Beira Mar. A contenção paliativa feita no verão, com grandes sacos de areia, não conteve a força da maré. Uma árvore chegou a cair com a força das ondas.