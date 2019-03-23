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Mar de ressaca: força das ondas assusta no Litoral do Sul do ES

Em vídeos, internautas registraram a ressaca em praias de Piúma, Anchieta e Marataízes

Publicado em 22 de Março de 2019 às 21:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2019 às 21:51
Orla da Praia de Parati, em Anchieta Crédito: Sandra Ferreira
A ressaca do mar está deixando os capixabas do Litoral Sul assustados com a força dos ventos e a força da maré. Em Anchieta, Piúma e Marataízes, internautas registraram a destruição nas orlas das praias.
O mar bravo em Anchieta voltou a assustar. No vídeo, a moradora Sandra Ferreira mostra os estragos feitos pelas ondas na tarde desta sexta-feira (22) na Praia de Parati. A rua principal ficou alagada. “Moro aqui há dois anos. Eu e outros moradores estamos assustados. Nunca vimos a praia deste jeito. Um dos deques já caiu e o outro, vai cair”, disse a moradora.
> Ciclone tropical pode se formar na costa do Espírito Santo
No centro do balneário, em Ponta de Castelhanos, a Avenida Beira Mar também ficou alagada e suja de areia com as ondas fortes. O coordenador da Defesa Civil, André Prazim, disse que a via precisou ser novamente interditada em um dos sentidos.
Árvore caiu na orla de Piúma Crédito: Kiko Sader
Em Piúma, a maré alta está piorando a erosão, que já vinha consumindo a orla da Avenida Beira Mar. A contenção paliativa feita no verão, com grandes sacos de areia, não conteve a força da maré. Uma árvore chegou a cair com a força das ondas.
O internauta Roberto Ricco Sampaio que mora em Marataízes também fez um registro da Praia da Areia Preta, onde o mar chegou perto de um dos quiosques.

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