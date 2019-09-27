Óleo na pista molhada causa sequência de acidentes na BR 482 em Guaçuí

O primeiro registro foi de um Ford Fiesta que saiu da pista e capotou. A motorista, que ficou presa nas ferragens, precisou ser socorrida pelo. Logo depois uma motociclista caiu e sofreu lesões leves. Na sequência, mais dois acidentes foram registrados pela Polícia Militar, ambos sem gravidade.

A Prefeitura de Guaçuí publicou em suas redes sociais um pedido de atenção especial aos motoristas que passam pela rodovia. “A Prefeitura de Guaçuí informa a todos os condutores de veículos que estão saindo ou vindo para a cidade que redobrem a atenção no trecho da BR482, entre Guaçuí e Celina, mais precisamente no trecho conhecido como curva perigosa. O trecho se encontra com muito óleo na pista e muito escorregadio, o que já provocou alguns acidentes, até agora sem vítimas fatais. Por isso, é necessária muita atenção. De sua parte, a Prefeitura de Guaçuí está enviando seu caminhão-pipa para efetuar uma lavagem na pista e tentar retirar o excesso de óleo, em apoio à Prefeitura de Alegre e o Corpo de Bombeiros.”