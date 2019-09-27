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Óleo na pista molhada causa sequência de acidentes na BR 482 em Guaçuí

A Polícia Militar registrou quatro acidentes na manhã desta sexta-feira (27). A Prefeitura de Guaçuí está enviando um caminhão-pipa para limpar a pista

Publicado em 

27 set 2019 às 07:32

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 07:32

Quatro acidentes foram registrados pela Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (27), na BR 482, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. Segundo a PM o motivo das ocorrências seria óleo derramado na pista molhada.
O primeiro registro foi de um Ford Fiesta que saiu da pista e capotou. A motorista, que ficou presa nas ferragens, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Logo depois uma motociclista caiu e sofreu lesões leves. Na sequência, mais dois acidentes foram registrados pela Polícia Militar, ambos sem gravidade.
Óleo na pista causa quatro acidentes na BR 482 em Guaçuí Crédito: PMG
A Prefeitura de Guaçuí publicou em suas redes sociais um pedido de atenção especial aos motoristas que passam pela rodovia. “A Prefeitura de Guaçuí informa a todos os condutores de veículos que estão saindo ou vindo para a cidade que redobrem a atenção no trecho da BR482, entre Guaçuí e Celina, mais precisamente no trecho conhecido como curva perigosa. O trecho se encontra com muito óleo na pista e muito escorregadio, o que já provocou alguns acidentes, até agora sem vítimas fatais. Por isso, é necessária muita atenção. De sua parte, a Prefeitura de Guaçuí está enviando seu caminhão-pipa para efetuar uma lavagem na pista e tentar retirar o excesso de óleo, em apoio à Prefeitura de Alegre e o Corpo de Bombeiros.”
A Polícia Militar informou que está monitorando a área enquanto é feito o bombeamento na pista para amenizar a situação.

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