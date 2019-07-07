Jovem com necessidades especiais é agredida em Marataízes

Uma jovem com necessidades especiais foi agredida na manhã deste sábado (6), em Marataízes, no Litoral Sul. De acordo com a polícia, Juliana de Souza Leal, de 23 anos, se ofendeu com uma cantada do vizinho enquanto caminhava e reclamou. Foi então que o homem deu socos no rosto da vítima e fugiu.
Segundo a TV Gazeta Sul apurou, a jovem foi levada para o Pronto Socorro de Marataízes em estado grave. Ela quebrou alguns dentes e precisou levar pontos na boca. Após o atendimento, a vítima foi liberada.
A família da vítima está indignada. A esposa do agressor, que não quis ser identificada, negou a cantada e disse que tudo começou por causa de uma fofoca. O caso foi encaminhado para a delegacia, e a polícia espera que o agressor se apresente.