Idoso é preso por estupro em Piúma

Um idoso, de 69 anos, foi preso em, Litoral Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (14) acusado de abusar sexualmente de uma menina de quatro anos. Foi a mãe da criança que presenciou o homem molestando a filha. Hoje, pela manhã, o irmão mais velho da menina, de oito anos, teria levado ela à casa do homem.