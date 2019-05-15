Idoso é preso por estupro em Piúma

Um idoso, de 69 anos, foi preso em Piúma, Litoral Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (14) acusado de abusar sexualmente de uma menina de quatro anos. Foi a mãe da criança que presenciou o homem molestando a filha. Hoje, pela manhã, o irmão mais velho da menina, de oito anos, teria levado ela à casa do homem.
Aos militares, a mãe da menina contou que sua filha, de 4 anos, vinha reclamando de dores nas partes íntimas, e há poucos minutos ela havia presenciado um homem com sua filha no colo, molestando a criança.
Os militares seguiram até a residência do suspeito, que é dono de um estabelecimento comercial da região, onde ele foi detido. A Polícia Civil, suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
Segundo populares, o homem costuma atrair crianças para a casa dele oferecendo jogos, balas e biscoitos. A criança foi encaminhada para realizar exame de corpo delito no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.