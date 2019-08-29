Homem que desapareceu em Venda Nova do Imigrante é encontrado morto

Foi encontrado nesta quarta-feira (28) o corpo de Luciano Peterle, de 47 anos, na localidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Segundo informações da Polícia Civil, ele estava desaparecido desde o dia 27 deste mês e foi assassinado com golpes de faca e de madeira.
O suspeito já foi identificado e localizado, também em Venda Nova do Imigrante, com manchas de sangue e alguns pertences da vítima.Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Quanto à motivação do crime, a polícia informou que o suspeito e a vítima estavam sob efeito de álcool e acabaram se desentendo.