Homem que desapareceu em Venda Nova do Imigrante é encontrado morto

Foi encontrado nesta quarta-feira (28) o corpo de Luciano Peterle, de 47 anos, na localidade de Alto Caxixe, em, na Região Serrana do Estado.

Segundo informações da, ele estava desaparecido desde o dia 27 deste mês e foi assassinado com golpes de faca e de madeira.

O suspeito já foi identificado e localizado, também em Venda Nova do Imigrante, com manchas de sangue e alguns pertences da vítima.Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).