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Acidente

Homem morre eletrocutado ao furar parede e atingir fio em Guaçuí

O acidente aconteceu no último domingo (24) por volta das 16h quando a vítima estava utilizando uma furadeira

Publicado em 

26 fev 2019 às 13:40

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 13:40

O corpo de José foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um homem de 45 anos morreu eletrocutado no centro de Guaçuí, na região do Caparaó. José Antônio Xavier da Costa estava furando uma parede e teria atingido um fio elétrico.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no último domingo (24) por volta das 16h quando a vítima estava utilizando uma furadeira. Os bombeiros não souberam informar qual o serviço que ele fazia no local.
José Antônio foi socorrido para o Pronto Socorro, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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