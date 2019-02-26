Homem morre eletrocutado ao furar parede e atingir fio em Guaçuí

Um homem de 45 anos morreu eletrocutado no centro de Guaçuí, na região do Caparaó. José Antônio Xavier da Costa estava furando uma parede e teria atingido um fio elétrico.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no último domingo (24) por volta das 16h quando a vítima estava utilizando uma furadeira. Os bombeiros não souberam informar qual o serviço que ele fazia no local.
José Antônio foi socorrido para o Pronto Socorro, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.