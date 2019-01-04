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Após nadar

Homem morre afogado em rio de Guaçuí

Segundo relatos de populares aos militares, a vítima costumava nadar naquela região

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 16:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jan 2019 às 16:52
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no Rio Veado, em Guaçuí, Região do Caparaó, no final da manhã desta sexta-feira (04).
De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, eles receberam o chamado por volta das 10h. Após mergulhos livres, próximo ao local conhecido por Pontilhão, a equipe conseguiu retirar o corpo do homem. Segundo relatos de populares aos militares, a vítima costuma mergulhar naquela região.
Homem morre afogado em rio de Guaçuí
O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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