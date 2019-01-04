Homem morre afogado em rio de Guaçuí

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no Rio Veado, em, Região do Caparaó, no final da manhã desta sexta-feira (04).

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, eles receberam o chamado por volta das 10h. Após mergulhos livres, próximo ao local conhecido por Pontilhão, a equipe conseguiu retirar o corpo do homem. Segundo relatos de populares aos militares, a vítima costuma mergulhar naquela região.