Homem é morto a facadas no interior de Alegre

Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas na noite deste domingo (10) na localidade de Anutiba, interior de Alegre, na região do Caparaó. O acusado conseguiu fugir do local, a motivação do crime ainda é desconhecida.
Uma testemunha contou para a Polícia Militar que estava dentro de casa e ouviu gritos de socorro vindo do quintal. Quando foi verificar o que tinha acontecido encontrou o corpo de Rafael Vieira Lã, que estava com várias perfurações de faca.
Uma equipe de resgate chegou a ser acionada, mas ao chegar no local Rafael já havia morrido . O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Alegre.