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Polícia

Homem é morto a facadas no interior de Alegre

Rafael Vieira Lã foi assassinado em um quintal na localidade de Anutiba

Publicado em 

11 fev 2019 às 13:08

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 13:08

Corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas na noite deste domingo (10) na localidade de Anutiba, interior de Alegre, na região do Caparaó. O acusado conseguiu fugir do local, a motivação do crime ainda é desconhecida.
Uma testemunha contou para a Polícia Militar que estava dentro de casa e ouviu gritos de socorro vindo do quintal. Quando foi verificar o que tinha acontecido encontrou o corpo de Rafael Vieira Lã, que estava com várias perfurações de faca.
> Jovem é assassinado a tiros em Linhares
Uma equipe de resgate chegou a ser acionada, mas ao chegar no local Rafael já havia morrido . O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Alegre.

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