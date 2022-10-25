Há 21 anos revelando as marcas de sucesso em Cachoeiro

Pesquisa Futura Inteligencia, Prêmio Gazeta 2022 Crédito: divulgação

Manter uma marca viva na memória do consumidor é um dos principais desafios para os empresários. Além de proporcionar satisfação com seus produtos e serviços, construir um legado de confiança e um relacionamento baseado em credibilidade é fundamental para conquistar os clientes e garantir o topo da preferência.

Com o tema “Nossas marcas, nossos legados”, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) chega a sua 21ª edição neste ano em Cachoeiro de Itapemirim e reconhece os talentos das marcas e empresas que construíram uma trajetória bem-sucedida de fidelização com a sociedade na maior cidade do Sul do Espírito Santo.

Importante sinalizador do sucesso, o prêmio é um termômetro que também serve para corrigir pontos frágeis, ajustar as boas práticas e redirecionar as estratégias de mercado quando necessário.

Para esse diagnóstico, a pedido da Rede Gazeta, o Instituto Futura Inteligência realizou, entre os dias 30 de maio e 3 de junho, pesquisa de mercado com 1.200 moradores do município de Cachoeiro de Itapemirim, de modo a identificar as marcas e empresas que se destacam entre os cachoeirenses. Setenta segmentos em diversas áreas foram avaliados nos setores de alimentação, comércio, indústria e serviços.

O QUE A PESQUISA MOSTRA

Com uma questão simples - “Quando eu falo em (segmento) em Cachoeiro de Itapemirim, qual marca lhe vem à cabeça?” - a pesquisa consegue identificar aquelas empresas que mais têm contribuído para o desenvolvimento econômico da cidade e também para a qualidade de vida dos moradores, conforme a percepção dos cachoeirenses.

Para o presidente do Instituto Futura Inteligência, José Luiz Orrico, a pesquisa tem o potencial de sinalizar para o mercado local qual a imagem que os consumidores têm das empresas e marcas que atuam na cidade.

"Quando um consumidor procura um produto ou um serviço, normalmente ela recorre à primeira marca ou empresa que lhe vem à lembrança. Por isso, o Prêmio Gazeta Empresarial permite que empresariado no município acione os instrumentos necessários para se aproximar e conquistar o consumidor" Jose Orrico - Presidente da Futura Inteligencia

Em Cachoeiro de Itapemirim, prossegue o presidente do Instituto Futura Inteligência, a pesquisa revela que as marcas locais se destacam na preferência dos consumidores. “Isso é positivo, porque sinaliza que o mercado local está fortalecido perante a inserção das marcas nacionais”, completa.

Jose Orrico presidente Futura Inteligencia Crédito: Fernando Madeira

O levantamento considerou o sexo dos entrevistados, equilibrando o mesmo percentual de homens e mulheres, e a faixa etária, dividida em grupos de 16 a 29 anos, 30 a 49 anos e acima de 50 anos, somando uma idade média de 40 anos.

Também foram consideradas na metodologia do estudo a religião, a escolaridade e a renda média familiar das pessoas consultadas em diferentes regiões do município.

NOVOS SEGMENTOS

Orrico revela que, neste ano, alguns segmentos novos foram incluídos na pesquisa, como água sanitária, grandes empresas, loja de colchões e cartão de desconto.

“Mas o resultado mais importante da avaliação é poder acompanhar o crescimento das marcas ao longo dos anos. Raramente uma marca cresce ou cai na preferência do consumidor abruptamente de um ano para outro. Construir trajetórias de sucesso e se tornar líder no mercado é um processo que leva tempo e demanda investimento e trabalho”, ressalta.