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Itapemirim

Grave acidente entre carro e ônibus deixa ferido na ES 490

Os veículos bateram de frente

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 17:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jan 2019 às 17:45
Um acidente grave na manhã desta terça-feira (08) na rodovia entre Safra a Marataízes deixou uma pessoa ferida em Graúna, Itapemirim, Litoral Sul do Estado. A batida envolveu um ônibus e um carro de passeio.
Com a força do impacto, partes dos dois veículos ficaram espalhadas pela ES 490, que liga Cachoeiro a Marataízes. Os veículos bateram de frente, mas segundo os militares as causas ainda não foram informadas.
O motorista do carro ficou preso às ferragens e teve que ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido para um Hospital Evangélico de Itapemirim. A informação é de que o paciente passou por sutura pois teve um corte na região frontal da cabeça. Ele respira normalmente, está lúcido e fez uma tomografia. Ele será transferido para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 

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