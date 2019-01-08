Grave acidente entre carro e ônibus deixa ferido na ES 490

Com a força do impacto, partes dos dois veículos ficaram espalhadas pela ES 490, que liga Cachoeiro a Marataízes. Os veículos bateram de frente, mas segundo os militares as causas ainda não foram informadas.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e teve que ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido para um Hospital Evangélico de Itapemirim. A informação é de que o paciente passou por sutura pois teve um corte na região frontal da cabeça. Ele respira normalmente, está lúcido e fez uma tomografia. Ele será transferido para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.