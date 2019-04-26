Família de pescador desaparecido no RJ vive angustia sem notícias

Pescador desapareceu no mar de Cabo Frio Crédito: Internet

Itapemirim, Litoral Sul do Estado. A cada hora aumenta a angústia da família do pescador Edvandro Bueno Dutra, de 42 anos, morador de, Litoral Sul do Estado. Ele desapareceu na manhã desta quarta-feira (24) quando fazia a vigília durante a madrugada na embarcação de pesca “Veremos XII”, em alto-mar em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro.





A filha do pescador, Ludmila Ferreira Dutra, de 21 anos, conta que todos os quatro filhos do pescador e a esposa estão muito abalados com o desaparecimento de Edvandro. “Não temos notícia nenhuma. Só que a Marinha está procurando, junto com o barco Veremos, e mais nada. Não conseguimos contato com os outros pescadores da embarcação”, conta Ludmila.

A família, revela a filha, não tem condições de ir até Macaé para acompanhar as buscas. Ele estava na embarcação “Veremos XII”, que estava há aproximadamente 25 km a sudeste de Cabo Frio.

Segundo informações repassadas às estações de rádio é de que às 3h da madrugada foi passado para o tripulante ser o vigia da embarcação e por volta das 5h30 a tripulação deu conta que o pescador, não estava mais a bordo. Ele estava desde a semana passada em alto-mar no barco e retornaria daqui a 10 dias.

A família ainda busca entender o que aconteceu, pois Edvandro era um pescador há mais de 20 anos. “Meu pai pesca deste antes de eu nascer. A informação que tivemos que o mar estava calmo. Nós estamos tentando entender o que aconteceu. Sabemos que estava na vigília e caiu. É estranho, pois ele tem muito tempo de mar.

BUSCAS

Segundo a Estação de Rádio de Itaóca, até o final da tarde desta quinta-feira (25) às buscas estavam acontecendo com duas corvetas (navios de patrulha) e dois helicópteros da Marinha próximo a Cabo Frio. Mas até o momento, o pescador não foi encontrado.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que a Delegacia da Capitania dos Portos, em Cabo Frio (DelCFrio), tomou conhecimento na manhã de quarta-feira (24). E que assim que recebeu a informação, a DelCFrio, imediatamente, acionou o Serviço de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha, sendo o Navio-Patrulha Macaé, a Aeronave SH-16, uma embarcação da Marinha empregados para identificar a localização do tripulante pelo mar, além de duas viaturas percorrendo as praias de Arraial do Cabo (RJ) e Búzios (RJ), por terra.

Além de todos os meios utilizados nesta quarta-feira (24), também estão sendo empregados Marinha duas embarcações para buscas nas praias de Cabo Frio e de Arraial do Cabo (RJ), além de uma moto aquática para percorrer as praias do Forte e do Foguete em Cabo Frio.