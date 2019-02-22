Ex-vereador é assassinado após reagir a assalto em Marataízes

Ione chegou a ser socorrido Crédito: Reprodução

Marataízes, no Litoral Sul, foi assassinado após reagir a um assalto na noite desta quinta-feira (21), na localidade de Jacarandá, no município. Ione Belarmino Alves estava em seu bar quando foi abordado pelos bandidos que conseguiram fugir sem levar nada. Um ex-vereador de, no Litoral Sul, foi assassinado após reagir a um assalto na noite desta quinta-feira (21), na localidade de Jacarandá, no município. Ione Belarmino Alves estava em seu bar quando foi abordado pelos bandidos que conseguiram fugir sem levar nada.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos chegaram no bar em uma motocicleta com a placa tapada com um papelão e anunciaram o assalto. Quando os bandidos chegaram, Ioni jogava baralho com um guarda municipal de folga. Os dois foram obrigados a ir para trás do balcão. Os assaltantes exigiam dinheiro.

Mas quando um dos assaltantes foi pegar o relógio de Ioni, se assustou e atirou na vítima, que possuía uma arma atrás do balcão. Nesse momento, Ione atirou na direção dos bandidos. O mesmo assaltante que fez o primeiro disparo atirou novamente. A bala atingiu o coração do ex-vereador, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

Ione foi vereador em Marataízes no mandato 2011/2004 e fez parte da Mesa Diretora no 1º Biênio como secretário.

LUTO OFICIAL

A prefeitura de Marataízes divulgou uma nota de pesar e decretou três dias de luto oficial. A nota diz que “...Ione Belarmino Alves deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e amigos. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de luto e dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre quem sofre esta imensurável perda, os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade”.