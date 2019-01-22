Estagiário baleado durante assalto permanece internado em Cachoeiro

Jovem foi atingido no ombro durante assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta | Gazeta Online

O estagiário de um banco baleado durante um assalto na tarde desta segunda-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim continua internado. Ele correu após se negar a entregar o celular, foi perseguido pelo bandido e atingido por um disparo no ombro. Os suspeitos ainda não foram identificados ou detidos até o momento.

A vítima, 19 anos, que não teve o nome divulgado, seguia na Rua Vinte e Cinco de Março, em frente a um shopping no Centro, por volta das 16h15. Ele caminhava pela calçada quando foi abordado pelo suspeito que seguia atrás dele. O bandido então tentou levar o celular do rapaz. Ele se negou, virando de costas e correndo em direção do interior de uma loja. Nesse momento, foi atingido na altura do ombro.

Uma viatura da Guarda Municipal estava nas proximidades e socorreu a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele permanece internado e seu estado de saúde é estável. O jovem é estagiário do Banestes. Por meio de nota a assessoria do banco informou que está apurando a ocorrência, e ressaltou que o estagiário não transportava malote de dinheiro. O banco está dando assistência ao estudante e à família.

O estagiário estava com um envelope contendo documentos, mas não havia nada de valor, mas o bandido o pegou antes de fugir. Um comparsa o aguardava em um motocicleta que eles utilizaram na fuga.

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