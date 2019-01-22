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Violência

Estagiário baleado durante assalto permanece internado em Cachoeiro

Os acusados ainda não foram identificados

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 13:01

Publicado em 

22 jan 2019 às 13:01
Jovem foi atingido no ombro durante assalto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta | Gazeta Online
O estagiário de um banco baleado durante um assalto na tarde desta segunda-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim continua internado. Ele correu após se negar a entregar o celular, foi perseguido pelo bandido e atingido por um disparo no ombro. Os suspeitos ainda não foram identificados ou detidos até o momento.
A vítima, 19 anos, que não teve o nome divulgado, seguia na Rua Vinte e Cinco de Março, em frente a um shopping no Centro, por volta das 16h15. Ele caminhava pela calçada quando foi abordado pelo suspeito que seguia atrás dele. O bandido então tentou levar o celular do rapaz. Ele se negou, virando de costas e correndo em direção do interior de uma loja. Nesse momento, foi atingido na altura do ombro.
Uma viatura da Guarda Municipal estava nas proximidades e socorreu a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele permanece internado e seu estado de saúde é estável. O jovem é estagiário do Banestes. Por meio de nota a assessoria do banco informou que está apurando a ocorrência, e ressaltou que o estagiário não transportava malote de dinheiro. O banco está dando assistência ao estudante e à família.
O estagiário estava com um envelope contendo documentos, mas não havia nada de valor, mas o bandido o pegou antes de fugir. Um comparsa o aguardava em um motocicleta que eles utilizaram na fuga.
INVESTIGAÇÃO
O delegado da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC), José Augusto Militão informou que o caso esta sendo investigado e que até o momento os suspeitos não foram identificados/localizados. As denúncias que podem ser feitas no Disque denúncia pelo telefone 181 oi no site https://disquedenuncia181.es.gov.br.

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